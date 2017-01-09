Autor real:

paladin80

O princípio de plotagem deste indicador, a fórmula de cálculo, a interpretação, o algoritmo para Experts e parâmetros propostos são descritos na revista Forex Magazine №438.

Esse indicador é calculado como a diferença entre a banda superior e inferior do indicador Bollinger Bands. Você pode achar que, durante o movimento dos preços pulsado para cima ou para baixo, as bandas são expandidas (aumenta a diferença entre eles), e para amortecer o movimento, elas se estreitam (a diferença se reduz). Determinar de acordo com essa característica o início do movimento, na minha opinião, não é possível, porque isto se torna evidente apenas no final.

O estreitamento do canal Bollinger Bands muitas vezes coincide com um ponto de pausa na luta de touros e ursos, e é precisamente este último momento em que você pode adotar para procurar o ponto final do movimento. O indicador BoDi é plotado no gráfico, numa janela separada, sob a forma de um gráfico de colunas.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado no CodeBase, no mql4.com, a 17.08.2012.

Fig.1. Indicador BoDi