Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BoDi - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3027
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
paladin80
Принцип построения данного индикатора, формулы расчёта, интерпретация, алгоритм для советников и предлагаемые параметры описаны в журнале Forex Magazine №438.
Данный индикатор рассчитывается как разница между верхней и нижней полосой индикатора Bollinger Bands. Можно обнаружить, что при импульсном движении цены вверх или вниз полосы расширяются (увеличивается разница между ними), а при затухании движения - сужаются (разница уменьшается). Определить по такому признаку начало движения, по-моему мнению, не представляется возможным, т.к. это становится очевидным только в конце.
Сужение канала Bollinger Bands часто совпадает с моментом передышки в борьбе медведей и быков, и именно этот последний момент можно взять на вооружение для поиска точки окончания движения. Индикатор BoDi наносится на график в отдельном окне в виде гистограммы.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 17.08.2012.
Рис.1. Индикатор BoDi
Скользящая средняя с усреднением линейной комбинации входных таймсерий цены.Heatmaps, color gradients and scales in MQL5
Цель данного кода - показать пример создания цветовых шкал, градиентов и тепловых карт в MQL5.
Индикатор силы быков и медведей.Channel Trailing
Эксперт для трейлинга по ценовому каналу.