Реальный автор:

paladin80

Принцип построения данного индикатора, формулы расчёта, интерпретация, алгоритм для советников и предлагаемые параметры описаны в журнале Forex Magazine №438.

Данный индикатор рассчитывается как разница между верхней и нижней полосой индикатора Bollinger Bands. Можно обнаружить, что при импульсном движении цены вверх или вниз полосы расширяются (увеличивается разница между ними), а при затухании движения - сужаются (разница уменьшается). Определить по такому признаку начало движения, по-моему мнению, не представляется возможным, т.к. это становится очевидным только в конце.

Сужение канала Bollinger Bands часто совпадает с моментом передышки в борьбе медведей и быков, и именно этот последний момент можно взять на вооружение для поиска точки окончания движения. Индикатор BoDi наносится на график в отдельном окне в виде гистограммы.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 17.08.2012.

Рис.1. Индикатор BoDi