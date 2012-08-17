Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор BoDi. - индикатор для MetaTrader 4
Принцип построения данного индикатора, формулы расчёта, интерпретация, алгоритм для советников и предлагаемые параметры описаны в журнале Forex Magazine №438.
Вкратце. Данный индикатор рассчитывается как разница между верхней и нижней полосой индикатора Bollinger Bands. Можно обнаружить, что при импульсном движении цены вверх или вниз полосы расширяются (увеличивается разница между ними), а при затухании движения - сужаются (разница уменьшается). Определить по такому признаку начало движения, по-моему мнению, не представляется возможным, т.к. это становится очевидным только в конце.
Как видно на рис. 1 сужение канала Bollinger Bands часто совпадает с моментом передышки в борьбе медведей и быков и именно этот последний момент можно взять на вооружение для поиска точки окончания движения. Индикатор BoDi наносится на график в отдельном окне в виде гистограммы.
Рис. 1. Индикатор Bollinger Bands (на графике цены) и BoDi (внизу).
Рис. 2. Пример поиска точек закрытия позиций.
