Der echte Autor:

paladin80

Das Prinzip des Aufbaus des gegebenen Indikators, die Formel der Berechnung, die Interpretation, der Algorithmus für die EAs und die angebotenen Parameter wurden in der Zeitschrift Forex Magazine №438 beschrieben.

Der vorliegende Indikator wird wie eine Differenz zwischen dem oberen und unteren Streifen des Indikators Bollinger Bands berechnet. Man kann entdecken, dass bei der Impulsbewegung des Preises nach oben oder nach unten die Streifen ausbreiten werden (die Differenz zwischen ihnen erhöht sich), und bei der Schwächung der Bewegung - verengern sich (die Differenz verringert sich). Die Bestimmung des Anfangs einer Bewegung nach einem solchen Merkmal finde ich meiner Meinung nach unmöglich, denn es wird nur am Ende sichtbar.

Die Verengung des Kanales Bollinger Bands stimmt oft mit dem Moment überein, in dem eine Pause im Kampf zwischen Bären und Stiere auftritt, und genau diesen letzten Moment kann man zur Ausrüstung für die Suche des Ende-Punktes der Bewegung nehmen. Der Indikator BoDi wird aufs Chart in einem Fenster in Form eines Histogramms eingetragen.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase auf mql5.com 17.08.2012 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator BoDi