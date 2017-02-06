実際の著者：

paladin80

この指標のプロット、計算式、解釈、エキスパートアドバイザーのアルゴリズム、および推奨パラメータに関する原則は Forex Magazine №438に記載されています。

この指標はボリンジャーバンドの上下バンドの差として計算されます。バンドは、価格の上向きまたは下向きのインパルス的な動きがある間には広くなり（それらの間の差が増加する）、動きが衰えると狭くなる（差が減少する）ことがわかるかもしれません。私の意見では、動きは最後にのみ明らかになるので、これを動きの開始を決定するために使用することは不可能です。

ボリンジャーバンドのチャンネルの狭まりは、強気と弱気市場の戦いでの鼓動の瞬間と一致することがよくあります。この最後の瞬間は、動きの終点を探すために利用できます。BoDi指標はチャートの別ウィンドウにヒストグラムとして表示されます。

この指標は初めにMQL4で実装され2012年8月17日にmql4.comでの コードベース で公開されました。

図1 BoDi指標