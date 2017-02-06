コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BoDi - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
919
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
BoDi.mq5 (6.04 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

paladin80

この指標のプロット、計算式、解釈、エキスパートアドバイザーのアルゴリズム、および推奨パラメータに関する原則は Forex Magazine №438に記載されています。

この指標はボリンジャーバンドの上下バンドの差として計算されます。バンドは、価格の上向きまたは下向きのインパルス的な動きがある間には広くなり（それらの間の差が増加する）、動きが衰えると狭くなる（差が減少する）ことがわかるかもしれません。私の意見では、動きは最後にのみ明らかになるので、これを動きの開始を決定するために使用することは不可能です。

ボリンジャーバンドのチャンネルの狭まりは、強気と弱気市場の戦いでの鼓動の瞬間と一致することがよくあります。この最後の瞬間は、動きの終点を探すために利用できます。BoDi指標はチャートの別ウィンドウにヒストグラムとして表示されます。

この指標は初めにMQL4で実装され2012年8月17日にmql4.comでの コードベース で公開されました。

図1　BoDi指標

図1　BoDi指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11378

Imp_XMA Imp_XMA

入力価格時系列の線形結合の移動平均平均ウィングの平均化。

YURAZ_RSAXELスクリプトは Axel Rudolph レベルを描画します。 YURAZ_RSAXELスクリプトは Axel Rudolph レベルを描画します。

スクリプトは Axel Rudolph レベルを描画します。

チャートの切り替え チャートの切り替え

このスクリプトは、開いているすべてのチャートを一定の間隔で切り替えます。特定な銘柄のチャートのみを表示することもできます。

DownloadHistory DownloadHistory

現在の銘柄の履歴データをダウンロードして進行状態を示すためのスクリプトです。