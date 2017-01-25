请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
paladin80
绘制本指标的原则，计算公式，解释，EA交易的算法和建议的参数在外汇交易杂志第438期中。
本指标计算了布林带上下轨之间的差距，您可以发现，在价格向上或者向下波动大的时候，价格区间也会扩张(它们之间的差距加大), 而在价格波动小的时候它们也会变窄(差距减小)。以我的观点，不可能使用它来确定变化的开始，因为只有在结束的时候才能变得明显。
布林带通道变窄通常伴随着多空对战的时刻，而这个时刻可以用于寻找变化的终点。BoDi 指标显示在图表的独立窗口中，显示为柱形图。
本指标最初是使用MQL4语言实现，并且于2012年8月17日发布于代码库中。
图1. BoDi 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11378
