Autor real:

paladin80

Média móvel com média de uma combinação linear de TimeSeries de entrada do preço.

Média móvel, mas como qualquer outro indicador, ela pode ser calculada apenas com base em 7 constantes de preços. Essa alteração da média móvel permitirá calcular o indicador com base em qualquer combinação dos 4 preços principais (close, open, high, low). Para este efeito, como parâmetros de entrada do indicador são usados quatro coeficientes:

Close_coef - coeficiente ponderado do preço CLOSE no cálculo do preço individual; Open_coef - coeficiente ponderado do preço OPEN no cálculo do preço individual; High_coef - coeficiente ponderado do preço HIGH no cálculo do preço individual; Low_coef - coeficiente ponderado do preço LOW no cálculo do preço individual;

Formula final da constante de preço:

Price = (Close_coef*CLOSE + Open_coef *OPEN + High_coef*HIGH + Low_coef*LOW) / (Close_coef + Open_coef + Open_coef + High_coef + Low_coef );

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no diretório_de_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase a 11.11.2012.

Fig.1. Indicador Imp_XMA