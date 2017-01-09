Participe de nossa página de fãs
Imp_XMA - indicador para MetaTrader 5
- 1021
Autor real:
paladin80
Média móvel com média de uma combinação linear de TimeSeries de entrada do preço.
Média móvel, mas como qualquer outro indicador, ela pode ser calculada apenas com base em 7 constantes de preços. Essa alteração da média móvel permitirá calcular o indicador com base em qualquer combinação dos 4 preços principais (close, open, high, low). Para este efeito, como parâmetros de entrada do indicador são usados quatro coeficientes:
- Close_coef - coeficiente ponderado do preço CLOSE no cálculo do preço individual;
- Open_coef - coeficiente ponderado do preço OPEN no cálculo do preço individual;
- High_coef - coeficiente ponderado do preço HIGH no cálculo do preço individual;
- Low_coef - coeficiente ponderado do preço LOW no cálculo do preço individual;
Formula final da constante de preço:
Price = (Close_coef*CLOSE + Open_coef *OPEN + High_coef*HIGH + Low_coef*LOW) / (Close_coef + Open_coef + Open_coef + High_coef + Low_coef );
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no diretório_de_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase a 11.11.2012.
Fig.1. Indicador Imp_XMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11377
