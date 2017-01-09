CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Imp_XMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1021
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Imp_XMA.mq5 (7.35 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

paladin80

Média móvel com média de uma combinação linear de TimeSeries de entrada do preço.

Média móvel, mas como qualquer outro indicador, ela pode ser calculada apenas com base em 7 constantes de preços. Essa alteração da média móvel permitirá calcular o indicador com base em qualquer combinação dos 4 preços principais (close, open, high, low). Para este efeito, como parâmetros de entrada do indicador são usados quatro coeficientes:

  1. Close_coef - coeficiente ponderado do preço CLOSE no cálculo do preço individual;
  2. Open_coef - coeficiente ponderado do preço OPEN no cálculo do preço individual;
  3. High_coef - coeficiente ponderado do preço HIGH no cálculo do preço individual;
  4. Low_coef - coeficiente ponderado do preço LOW no cálculo do preço individual;

Formula final da constante de preço:

Price = (Close_coef*CLOSE + Open_coef *OPEN + High_coef*HIGH + Low_coef*LOW) / (Close_coef + Open_coef + Open_coef + High_coef + Low_coef );

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no diretório_de_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase a 11.11.2012.

Fig.1. Indicador Imp_XMA

Fig.1. Indicador Imp_XMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11377

DownloadHistory DownloadHistory

Script para carregamento de dados históricos para o símbolo atual com indicação de progresso.

YURAZ_RSAXEL Script que plota os níveis de Rudolf Axel YURAZ_RSAXEL Script que plota os níveis de Rudolf Axel

O script plota a níveis Rudolf Axel

BoDi BoDi

Indicador Standard Deviation executado sob a forma de gráfico de colunas colorido.

Alternância de gráficos Alternância de gráficos

O script alterna todas os gráficos abertos após um determinado intervalo. Você também pode exibir apenas gráficos de determinados símbolos.