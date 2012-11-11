Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Imp_MA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4983
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скользящая средняя, впрочем как и любой другой индикатор, может быть рассчитана только на основе 7 ценовых констант. Данная модификация скользящей средней позволит рассчитать индикатор на основе любой комбинации 4 основных цен (close, open, high, low).
Входные параметры:
MA_Period - период рассчёта индикатора,
MA_Shift - сдвиг индикатора относительно ценового графика,
MA_Method - метод усреднения,
- 0 - простое скользящее среднее (SMA),
- 1 - экспоненциальное скользящее среднее (EMA),
- 2 - сглаженное скользящее среднее (SMMA),
- 3 - линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA).
Close_coef - весовой коэффициент цены CLOSE при рассчёте индивидуальной цены,
Open_coef - весовой коэффициент цены OPEN при рассчёте индивидуальной цены,
High_coef - весовой коэффициент цены HIGH при рассчёте индивидуальной цены,
Low_coef - весовой коэффициент цены LOW при рассчёте индивидуальной цены.
Пример 1. Рассчитать индикатор по цене OPEN: Close_coef = 0, Open_coef = 1, High_coef = 0, Low_coef = 0.
Пример 2. Рассчитать индикатор по цене WEIGHTED: Close_coef = 2, Open_coef = 0, High_coef = 1, Low_coef = 1.
Пример 3. Рассчитать индикатор по индивидуальной ценовой константе: Close_coef = 0, Open_coef = 7, High_coef = 25, Low_coef = 80. Цена = (7*Open + 25*High + 70*Low)/112.
Таким образом трейдер может нарисовать скользящую среднюю по любой желаемой комбинации 4 основных цен. При записи коэффициента меньше или равным нулю, такая цена не используется в рассчёте индивидуальной ценовой константы.
Индикатор Imp_MA
Ларри Вильямса BandZamok v1.4.1
Доработал по вашей просьбе
Мульти тайм фреймовый индикатор.WilliamsB
Индикатор показывает сигналы с пяти измерений теории хаоса.