Скользящая средняя, впрочем как и любой другой индикатор, может быть рассчитана только на основе 7 ценовых констант. Данная модификация скользящей средней позволит рассчитать индикатор на основе любой комбинации 4 основных цен (close, open, high, low).

Входные параметры:

MA_Period - период рассчёта индикатора,

MA_Shift - сдвиг индикатора относительно ценового графика,

MA_Method - метод усреднения,

0 - простое скользящее среднее (SMA),

1 - экспоненциальное скользящее среднее (EMA),

2 - сглаженное скользящее среднее (SMMA),

3 - линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA).



Close_coef - весовой коэффициент цены CLOSE при рассчёте индивидуальной цены,

Open_coef - весовой коэффициент цены OPEN при рассчёте индивидуальной цены,

High_coef - весовой коэффициент цены HIGH при рассчёте индивидуальной цены,

Low_coef - весовой коэффициент цены LOW при рассчёте индивидуальной цены.





Пример 1. Рассчитать индикатор по цене OPEN: Close_coef = 0, Open_coef = 1, High_coef = 0, Low_coef = 0.

Пример 2. Рассчитать индикатор по цене WEIGHTED: Close_coef = 2, Open_coef = 0, High_coef = 1, Low_coef = 1.

Пример 3. Рассчитать индикатор по индивидуальной ценовой константе: Close_coef = 0, Open_coef = 7, High_coef = 25, Low_coef = 80. Цена = (7*Open + 25*High + 70*Low)/112.

Таким образом трейдер может нарисовать скользящую среднюю по любой желаемой комбинации 4 основных цен. При записи коэффициента меньше или равным нулю, такая цена не используется в рассчёте индивидуальной ценовой константы.

Индикатор Imp_MA