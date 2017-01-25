真实作者:

paladin80

输入的价格时间序列线性组合平均的移动平均。

本移动平均和其他的任何指标类似，可以只根据7个价格常数来计算。这种移动平均的修改使得可以根据4种主要价格类型(收盘价，开盘价，最高价，最低价)的任意组合来计算指标值，为此，使用了4个系数作为指标的输入参数:

Close_coef - 用于计算单个价格的收盘价权重系数; Open_coef - 用于计算单个价格的开盘价权重系数; High_coef - 用于计算单个价格的最高价权重系数; Low_coef - 用于计算单个价格最低价权重系数.

权重常数的结果公式:

Price = (Close_coef*CLOSE + Open_coef *OPEN + High_coef*HIGH + Low_coef*LOW) / (Close_coef + Open_coef + Open_coef + High_coef + Low_coef );

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)。类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区平均价格序列用于中间计算" 中有详细介绍。

本指标最初是使用MQL4语言开发的并且于2012年11月11日发布在代码库中。

图1. Imp_XMA 指标