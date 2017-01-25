请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
paladin80
输入的价格时间序列线性组合平均的移动平均。
本移动平均和其他的任何指标类似，可以只根据7个价格常数来计算。这种移动平均的修改使得可以根据4种主要价格类型(收盘价，开盘价，最高价，最低价)的任意组合来计算指标值，为此，使用了4个系数作为指标的输入参数:
- Close_coef - 用于计算单个价格的收盘价权重系数;
- Open_coef - 用于计算单个价格的开盘价权重系数;
- High_coef - 用于计算单个价格的最高价权重系数;
- Low_coef - 用于计算单个价格最低价权重系数.
权重常数的结果公式:
Price = (Close_coef*CLOSE + Open_coef *OPEN + High_coef*HIGH + Low_coef*LOW) / (Close_coef + Open_coef + Open_coef + High_coef + Low_coef );
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)。类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区平均价格序列用于中间计算" 中有详细介绍。
本指标最初是使用MQL4语言开发的并且于2012年11月11日发布在代码库中。
图1. Imp_XMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11377
