Реальный автор:

paladin80

Скользящая средняя с усреднением линейной комбинации входных таймсерий цены.

Скользящая средняя, впрочем как и любой другой индикатор, может быть рассчитана только на основе 7 ценовых констант. Данная модификация скользящей средней позволит рассчитать индикатор на основе любой комбинации 4 основных цен (close, open, high, low). Для этой цели в качестве входных параметров индикатора использованы четыре коэффициента:

Close_coef - весовой коэффициент цены CLOSE при расчете индивидуальной цены; Open_coef - весовой коэффициент цены OPEN при расчете индивидуальной цены; High_coef - весовой коэффициент цены HIGH при расчете индивидуальной цены; Low_coef - весовой коэффициент цены LOW при расчете индивидуальной цены.

Итоговая формула ценовой константы:

Price = (Close_coef*CLOSE + Open_coef *OPEN + High_coef*HIGH + Low_coef*LOW) / (Close_coef + Open_coef + Open_coef + High_coef + Low_coef );

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 11.11.2012.

Рис.1. Индикатор Imp_XMA