CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Imp_XMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2588
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Imp_XMA.mq5 (7.35 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

paladin80

Скользящая средняя с усреднением линейной комбинации входных таймсерий цены.

Скользящая средняя, впрочем как и любой другой индикатор, может быть рассчитана только на основе 7 ценовых констант. Данная модификация скользящей средней позволит рассчитать индикатор на основе любой комбинации 4 основных цен (close, open, high, low). Для этой цели в качестве входных параметров индикатора использованы четыре коэффициента:

  1. Close_coef - весовой коэффициент цены CLOSE при расчете индивидуальной цены;
  2. Open_coef - весовой коэффициент цены OPEN при расчете индивидуальной цены;
  3. High_coef - весовой коэффициент цены HIGH при расчете индивидуальной цены;
  4. Low_coef - весовой коэффициент цены LOW при расчете индивидуальной цены.

Итоговая формула ценовой константы:

Price = (Close_coef*CLOSE + Open_coef *OPEN + High_coef*HIGH + Low_coef*LOW) / (Close_coef + Open_coef + Open_coef + High_coef + Low_coef );

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 11.11.2012.

Рис.1. Индикатор Imp_XMA

Рис.1. Индикатор Imp_XMA

Heatmaps, color gradients and scales in MQL5 Heatmaps, color gradients and scales in MQL5

Цель данного кода - показать пример создания цветовых шкал, градиентов и тепловых карт в MQL5.

Exp_ExchangePrice Exp_ExchangePrice

Эксперт Exp_ExchangePrice построен на основе сигналов трендового индикатора ExchangePrice.

BoDi BoDi

Индикатор Standard Deviation, выполненный в виде цветной гистограммы.

BnB BnB

Индикатор силы быков и медведей.