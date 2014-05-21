Ставь лайки и следи за новостями
Imp_XMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2588
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
paladin80
Скользящая средняя с усреднением линейной комбинации входных таймсерий цены.
Скользящая средняя, впрочем как и любой другой индикатор, может быть рассчитана только на основе 7 ценовых констант. Данная модификация скользящей средней позволит рассчитать индикатор на основе любой комбинации 4 основных цен (close, open, high, low). Для этой цели в качестве входных параметров индикатора использованы четыре коэффициента:
- Close_coef - весовой коэффициент цены CLOSE при расчете индивидуальной цены;
- Open_coef - весовой коэффициент цены OPEN при расчете индивидуальной цены;
- High_coef - весовой коэффициент цены HIGH при расчете индивидуальной цены;
- Low_coef - весовой коэффициент цены LOW при расчете индивидуальной цены.
Итоговая формула ценовой константы:
Price = (Close_coef*CLOSE + Open_coef *OPEN + High_coef*HIGH + Low_coef*LOW) / (Close_coef + Open_coef + Open_coef + High_coef + Low_coef );
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 11.11.2012.
Рис.1. Индикатор Imp_XMA
