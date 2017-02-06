実際の著者：

paladin80

入力価格時系列の線形結合の移動平均平均ウィングの平均化。

移動平均は、他の指標と同様に、7つの価格定数に基づいてのみ計算することができます。この移動平均の修正版は、4つの主な価格タイプ（終値、始値、高値、安値）の任意の組み合わせに基づいて指標を計算することができます。 この目的のために、指標の入力パラメータとして4つの係数が使用されます。

Close_coef - 個々の価格を計算するための終値の重み係数 Open_coef - 個々の価格を計算するための始値の重み係数 High_coef - 個々の価格を計算するための高値の重み係数 Low_coef - 個々の価格を計算するための安値の重み係数

得られた重み定数式：

価格 = (Close_coef*終値 + Open_coef *始値 + High_coef*高値 + Low_coef*安値) / (Close_coef + Open_coef + Open_coef + High_coef + Low_coef );

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はMQL4で開発され2012年11月11日にコードベースで公開されました。

図1 Imp_XMA指標