Der echte Autor:

paladin80

Der gleitende Mittelwert mit der Mittelung der linearen Kombinationen der eingehenden Preis-Timeserie.

Der gleitende Mittelwert kann genauso wie jeder andere Indikator, nur aufgrund 7 Preiskonstanten berechnet werden. Die vorliegende Modifikation des gleitenden Mittelwerts ermöglicht den Indikator aufgrund einer beliebigen Kombination von 4 Hauptpreisen (close, open, high, low) zu berechnen. Für dieses Ziel als Eingangsparameter des Indikators wurden vier Koeffizienten verwendet:

Close_coef - Der Waagekoeffizient des Preises CLOSE bei der Berechnung des individuellen Preises; Open_coef - Der Waagekoeffizient des Preises OPEN bei der Berechnung des individuellen Preises; High_coef - Der Waagekoeffizient des Preises HIGH bei der Berechnung des individuellen Preises; Low_coef - Der Waagekoeffizient des Preises LOW bei der Berechnung des individuellen Preises.

Die zusammenfassende Formel der Preiskonstante:

Price = (Close_coef*CLOSE + Open_coef *OPEN + High_coef*HIGH + Low_coef*LOW) / (Close_coef + Open_coef + Open_coef + High_coef + Low_coef );

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in<Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase auf mql5.com 11.11.2012 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Imp_XMA