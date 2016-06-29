CodeBaseKategorien
ExchangePrice - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor:

papaklass

Der Indikator zeigt die Änderung des aktuellen Preises bezugnehmend auf den preis countBarsS/countBarsL Balken zuvor.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 12. November 2013 veröffentlicht.

Abb.1. ExchangePrice Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11366

