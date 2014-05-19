Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ExchangePrice - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2409
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
papaklass
Индикатор показывает изменение текущей цены в пунктах относительно цены countBarsS / countBarsL баров назад.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 12.11.2013.
Рис.1. Индикатор ExchangePrice
Exp_MaByMa
Эксперт Exp_MaByMa построен на основе сигналов трендового индикатора MaByMa.MaByMa_HTF
Индикатор MaByMa с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.