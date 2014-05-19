CodeBaseРазделы
ExchangePrice - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

papaklass

Индикатор показывает изменение текущей цены в пунктах относительно цены countBarsS / countBarsL баров назад.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 12.11.2013.

Рис.1. Индикатор ExchangePrice

