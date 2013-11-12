CodeBaseРазделы
Индикаторы

ExchangePrice - индикатор для MetaTrader 4

Alexander Laur
Просмотров:
4529
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Показывает изменение текущей цены в пунктах относительно цены countBarsS / countBarsL баров назад.

По умолчанию установлены следующие значения: countBarsS = 96 bars, countBarsL = 288 bars.

Использование:

  1. Дивергенция между экстремумами цены и экстремумами соответствующей линии индикатора.
  2. Относительное удаление в положительную/отрицательную области соответствующей линии индикатора от нулевого значения.

ExchangePrice

