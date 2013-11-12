Смотри, как бесплатно скачать роботов
ExchangePrice - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4529
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Показывает изменение текущей цены в пунктах относительно цены countBarsS / countBarsL баров назад.
По умолчанию установлены следующие значения: countBarsS = 96 bars, countBarsL = 288 bars.
Использование:
- Дивергенция между экстремумами цены и экстремумами соответствующей линии индикатора.
- Относительное удаление в положительную/отрицательную области соответствующей линии индикатора от нулевого значения.
Source Code
