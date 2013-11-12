ExchangePrice

Советник с постоянной прибылью за большой период истории.

Скрипт отображает на графике размеры торговых диапазонов. От опубликованного ранее скрипта TestCandleSize отличается дополнительной возможностью нанесения меток на заданном интервале графика, вычисления среднего значения и др.