ExchangePrice - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
papaklass
O indicador mostra a mudança de um preço atual em relação ao preço das countBarsS / countBarsL barras atrás.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 12 de novembro de 2013.
Fig.1. Indicador ExchangePrice
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11366
