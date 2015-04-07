CodeBaseSeções
ExchangePrice - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

papaklass

O indicador mostra a mudança de um preço atual em relação ao preço das countBarsS / countBarsL barras atrás.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 12 de novembro de 2013.

Fig.1. Indicador ExchangePrice

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11366

