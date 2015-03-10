Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
YURAZ_CLOSEPRC_V3_1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1093
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Cerrar todas las posiciones abiertas con un clic, o cerrar todas las posiciones al alcanzar el beneficio indicado en por cientos del depósito.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11349
YURAZ_MCCH Calculation Indicator
Este indicador calcula % del crecimiento o la reducción respecto a CLOSE. Está escrito usando la programación orientada a objetos (POO) y se integra fácilmente en cualquier Asesor Experto u otro indicador.Exp_MaByMa
El Asesor Experto Exp_MaByMa está construido a base de las señales del indicador de tendencia MaByMa.
Channel Trailing
Es el EA para el trailing a lo largo del canal de precio.ExchangePrice
Este indicador muestra el cambio del precio actual en puntos respecto al precio countBarsS/countBarsL barras atrás.