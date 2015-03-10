CodeBaseSecciones
YURAZ_CLOSEPRC_V3_1 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Yuriy Zaytsev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1093
Ranking:
(32)
Publicado:
Actualizado:
Cerrar todas las posiciones abiertas con un clic, o cerrar todas las posiciones al alcanzar el beneficio indicado en por cientos del depósito.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11349

