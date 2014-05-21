CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Channel Trailing - эксперт для MetaTrader 5

Andrey Litvichenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6123
Рейтинг:
(52)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт для трейлинга по ценовому каналу.

Дополнительно добавлен трейлинг "удавка" и удаление отложенных ордеров по символу, на котором установлен эксперт.

Эксперт для трейлинга по ценовому каналу.

BnB BnB

Индикатор силы быков и медведей.

BoDi BoDi

Индикатор Standard Deviation, выполненный в виде цветной гистограммы.

BnB_HTF BnB_HTF

Индикатор BnB с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BoDi_HTF BoDi_HTF

Индикатор BoDi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.