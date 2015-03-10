Pon "Me gusta" y sigue las noticias
YURAZ_MCCH Calculation Indicator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1577
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este indicador calcula % del crecimiento o la reducción respecto a CLOSE. Está escrito usando la programación orientada a objetos (POO) y se integra fácilmente en cualquier Asesor Experto u otro indicador.
- El indicador calcula CH%, el porcentaje del cambio del CLOSE del día anterior.
- Crea los objetos en el gráfico. El indicador está escrito en el estilo de la POO.
- Se integra fácilmente en cualquier Asesor Experto u otro indicador. Es suficiente describir las clases y efectuar su activación.
Usted puede apreciar el tamaño del código integrado en otro indicador o EA.
Son dos líneas:
CChmcYZ chmc;
chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // vamos a calcular el día corriente CH%
La POO ofrece amplias posibilidades, se escriben las clases necesarias, luego Usted construye...
//+------------------------------------------------------------------+ //| yuraz_mcch.mq5 | //| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // clase cálculo de CH% // struct SymbolStruct { bool work; string sSymbol; int y; int x; double CH; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CChmcYZ { public: SymbolStruct sSymb; color lColorSym; color lColorChPlus; color lColorChMinus; color lColorCH; int indicatorWindow; // trabajamos en la ventana principal void CChmcYZ() { indicatorWindow=0; lColorSym=DarkBlue; // DarkTurquoise lColorCH=DarkGreen; // White; lColorChPlus = Green; // LimeGreen; lColorChMinus = FireBrick ; // Red; } // constructor void RCH(string sSym,datetime db,datetime de); // Cálculo completo sólo de un par sin visualización void RCHsay(string sSym,datetime db,datetime de,int X,int Y); // Cálculo completo de un par y su visualización private: color lColor; double dClose[7000]; // array para el copiado de los precios máximos }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CChmcYZ::RCH(string sSymbol,datetime DATEBEG,datetime DATEEND) { sSymb.CH = 0; int CountBar; DATEBEG = StringToTime( TimeToString(DATEBEG,TIME_DATE)); DATEEND = StringToTime( TimeToString(DATEEND,TIME_DATE)); CountBar= CopyClose(sSymbol,PERIOD_D1,DATEEND,2,dClose); if(CountBar>=0) { if(NormalizeDouble(dClose[1],5)!=0.0 && NormalizeDouble(dClose[0],5)!=0.0) { sSymb.CH=(dClose[1]*100)/dClose[0]-100; } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cálculo con visualización //+------------------------------------------------------------------+ void CChmcYZ::RCHsay(string sSym,datetime db,datetime de,int XD,int YD) // Cálculo completo sólo de un par { RCH(sSym,db,de); if(ObjectFind(indicatorWindow,"oYZ"+sSym)==-1) { ObjectCreate(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJ_LABEL,indicatorWindow,0,0); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_YDISTANCE,YD); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER); ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_TEXT,sSym); ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_FONT,"Arial"); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_FONTSIZE,7); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColorSym); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_SELECTABLE,true); } if(ObjectFind(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym)==-1) { ObjectCreate(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJ_LABEL,indicatorWindow,0,0); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+45); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_YDISTANCE,YD); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER); ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT,sSym); ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_FONT,"Arial"); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_FONTSIZE,7); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColorCH); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_SELECTABLE,true); } YD=YD+11; lColor=lColorCH; if(sSymb.CH>0) { lColor=lColorChPlus; ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString(sSymb.CH,5)); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+45); } if(sSymb.CH<0) { lColor=lColorChMinus; ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(sSymb.CH,5)); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+46); } ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColor); } // // fin de la clase // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Código en el que se utiliza la clase // CChmcYZ chmc; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // vamos a calcular el día corriente CH% chmc.RCHsay("AUDUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12 ); chmc.RCHsay("GBPUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*2 ); chmc.RCHsay("USDCHF",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*3 ); chmc.RCHsay("USDCAD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*4 ); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // vamos a calcular el día corriente CH% chmc.RCHsay("AUDUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12 ); chmc.RCHsay("GBPUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*2 ); chmc.RCHsay("USDCHF",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*3 ); chmc.RCHsay("USDCAD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*4 ); return(rates_total); } void OnDeinit() { int i=ObjectsTotal(0); // eliminamos sus objetos while( i > 0 ) { if(StringSubstr(ObjectName(0,i ),0,3)=="oYZ") { ObjectDelete(0,ObjectName(0,i )); } i--; } }
