Channel Trailing - Experte für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 1079
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
EA zum Nachziehen entlang eines Preiskanals.
Einengung des Nachziehens und Entfernen von Pending-Orders jenes Symbols für das der EA aufgerufen wurde, werden hinzugefügt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11350
