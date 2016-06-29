CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Channel Trailing - Experte für den MetaTrader 5

Andrey Litvichenko
Ansichten:
1079
Rating:
(52)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
EA zum Nachziehen entlang eines Preiskanals.

Einengung des Nachziehens und Entfernen von Pending-Orders jenes Symbols für das der EA aufgerufen wurde, werden hinzugefügt.

EA zum Nachziehen entlang eines Preiskanals.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11350

