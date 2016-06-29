Schließen aller Positionen mit einem Klick oder Schließen aller Positionen nach Erhalt eines als Prozentsatz der Einlage angegebenen Profits.

Der Indikator berechnet % des Wachstums oder Falles Richtung SCHLUSSKURS. Es ist durch Einsatz von Objekt-orientierter Programmierung geschrieben und kann problemlos in jeden Expert Advisor oder anderen Indikator integriert werden.