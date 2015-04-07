CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Channel Trailing - expert para MetaTrader 5

Andrey Litvichenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2041
Avaliação:
(52)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A EA para trailing ao longo de um canal de preço.

Trailing apertado e a remoção de ordens pendentes, de acordo com um símbolo, onde o EA é lançado, foi adicionado.

A EA para trailing ao longo de um canal de preço.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11350

Exp_ExchangePrice Exp_ExchangePrice

O EA Exp_ExchangePrice com base nos sinais do indicador de tendência ExchangePrice.

Exp_MaByMa Exp_MaByMa

O EA Exp_MaByMa se baseia nos sinais do indicador de tendência MaByMa.

SignalsDemo SignalsDemo

A EA mostra informações sobre os recursos disponíveis nos sinais de negociação, ele permite gerir as suas definições de cópia, bem como inscrever-se e cancelar a assinatura de cópia do sinal.

QuotesDemo QuotesDemo

Exemplo de obter cotações do índice mundial do Google Finance.