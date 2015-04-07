Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Channel Trailing - expert para MetaTrader 5
A EA para trailing ao longo de um canal de preço.
Trailing apertado e a remoção de ordens pendentes, de acordo com um símbolo, onde o EA é lançado, foi adicionado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11350
