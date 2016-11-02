無料でロボットをダウンロードする方法を見る
チャネルトレイル - MetaTrader 5のためのエキスパート
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
価格チャネルに沿ってトレイルするEA
EAが起動された銘柄による締め付けるトレイルと未決注文の削除が追加されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11350
YURAZ_MCCH計算指標
この指標は終値に向けた上昇/下降の%を計算します。オブジェクト指向プログラミングが使われており、任意のエキスパートアドバイザーや他の指標への統合は簡易です。YURAZ_CLOSEPRC_V3_1
ワンクリックでのすべてのポジションの決済、または預金の割合として定められた利益を得た後のすべてのポジションの決済
ExchangePrice
この指標はcountBarsS/countBarsLバー前の価格に対する現在の価格の変化を表示します。SizeBar
スプレッドと最大一方向の動きのみを考慮したポイント単位のバーサイズの指標