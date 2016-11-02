コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

チャネルトレイル - MetaTrader 5のためのエキスパート

Andrey Litvichenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
910
評価:
(52)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

価格チャネルに沿ってトレイルするEA

EAが起動された銘柄による締め付けるトレイルと未決注文の削除が追加されます。

価格チャネルに沿ってトレイルするEA

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11350

YURAZ_MCCH計算指標 YURAZ_MCCH計算指標

この指標は終値に向けた上昇/下降の%を計算します。オブジェクト指向プログラミングが使われており、任意のエキスパートアドバイザーや他の指標への統合は簡易です。

YURAZ_CLOSEPRC_V3_1 YURAZ_CLOSEPRC_V3_1

ワンクリックでのすべてのポジションの決済、または預金の割合として定められた利益を得た後のすべてのポジションの決済

ExchangePrice ExchangePrice

この指標はcountBarsS/countBarsLバー前の価格に対する現在の価格の変化を表示します。

SizeBar SizeBar

スプレッドと最大一方向の動きのみを考慮したポイント単位のバーサイズの指標