Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist Reshetov, Hier der Link zu dem Quellcode https://www.mql5.com/en/code/7917.

Wie er funktioniert:

Es gibt ein grundlegendes Handelssystem. Diese Expert Advisor verwendet den CCI Indikator. Wenn der Wert des CCI Indikators größer als 0 ist, dann ist es eine Kaufsituation, wenn er kleiner als 0 ist, dann ist es eine Verkaufssituation.

Dieses grundlegende System kann aber falsch sein. Um diese Fehler auszuschließen, werden lineare Perceptrons verwendet, welche ab und zu die Kontrolle übernehmen und dann die grundlegenden Handelssignale des CCI ignorieren.

Dieses System hat drei Perceptrons. Einen für Verkaufssituationen, einen für Kaufsituationen und der Dritte ist der Gesamte.

Die Perceptron Ausstiegs Werte können höher oder kleiner als Null sein. Wenn die Werte des totalen Perceptron und des ersten Perceptron negativ sind, wird eine Verkaufsorder geöffnet. Wenn die Werte des totalen Perceptron und des zweiten Perceptron positiv sind, wird eine Kauforder geöffnet. In allen anderen Fällen wird das grundlegende Handelssystem verwendet.

Der Autor des Expert-Advisors empfiehlt die folgende Prozedur für die Einstellungen. Es gibt den Pass Parameter welcher Werte von 1 bis 4 annehmen kann. Wenn 1, dann wird nur das grundlegende Handelssystem verwendet. Wenn 1, dann sollten die Parameter tp1, sl1, CCIPeriod, CCIPrice optimiert werden. Wenn pass = 2, Konfiguriere einen Verkaufs-Perceprton wenn die Parameter x12, x22, x32, x42, tp2, sl2, p2 optimiert werden. Dann, wenn pass = 3, legen Sie einen Kauf-Perceptron fest, mit den optimierten Parametern x13, x23, x33, x43, tp3, sl3, p3 Und zuletzt, wenn pass = 4, dann wird der Total-Perceptron gesetzt und die Parameter x14, x24, x34, x44, p4 werden optimiert. Diese Expert Advisor verwendet pass=4.

Ein Ergebnis dieses Expert-Advisors in dem Strategietester. 1 Das Ergebnis mit optimierten Parametern. 2 Die Ergebnisse des Forward-Tests.



Abbildung 1. Optimierte Ergebnisse.





Abbildung 2. Forward-Testergebnisse.



