Эксперт переписан с MQL4, автор Reshetov, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7917.

Принцип работы

Имеется базовая торговая система, в этом эксперте это индикатор CCI, если значение CCI выше нуля - покупка, ниже - продажа.

Базовая система может ошибаться, для исправления этих ошибок используются линейные персептроны, которые иногда берут на себя управление и игнорируют базовые торговые сигналы.

Всего в системе три персептрона: один для продажи, второй для покупки, третий - общий.

На выходе персептрона может быть значение больше или меньше нуля. Если на выходе общего персептрона отрицательное значение и на выходе первого персептрона отрицательное значение - разрешается продажа, если на выходе общего персептрона положительное значение и на выходе второго персептрона положительное значение - разрешается покупка. В остальных случаях используются сигналы базовой системы.

Автором эксперта рекомендуются следующий порядок его настройки. Имеется параметр pass, который может принимать значения от 1 до 4-ех. При значении 1 персептроны не используются, настраивается только базовая торговая система. При значении pass=1 необходимо оптимизировать параметры: tp1, sl1, CCIPeriod, CCIPrice. Затем при pass=2 настроить персептрон продажи, при этом оптимизируются параметры: x12, x22, x32, x42, tp2, sl2, p2. Затем, при pass=3 настроить персептрон покупки, при этом оптимизируются параметры: x13, x23, x33, x43, tp3, sl3, p3. В последнюю очередь, при значении pass=4, настраивается общий персептрон, при этом оптимизируются параметры: x14, x24, x34, x44, p4. В работе эксперт используется при pass=4.

На изображении показаны результаты работы эксперта в тестере, на рис. 1 - результаты оптимизации, на рис. 2 - результаты форвард теста.



Рис. 1. Результаты оптимизации.





Рис. 2. Результаты форвард теста.



Параметры