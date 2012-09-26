Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Combo_Right - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3858
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт переписан с MQL4, автор Reshetov, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7917.
Принцип работы
Имеется базовая торговая система, в этом эксперте это индикатор CCI, если значение CCI выше нуля - покупка, ниже - продажа.
Базовая система может ошибаться, для исправления этих ошибок используются линейные персептроны, которые иногда берут на себя управление и игнорируют базовые торговые сигналы.
Всего в системе три персептрона: один для продажи, второй для покупки, третий - общий.
На выходе персептрона может быть значение больше или меньше нуля. Если на выходе общего персептрона отрицательное значение и на выходе первого персептрона отрицательное значение - разрешается продажа, если на выходе общего персептрона положительное значение и на выходе второго персептрона положительное значение - разрешается покупка. В остальных случаях используются сигналы базовой системы.
Автором эксперта рекомендуются следующий порядок его настройки. Имеется параметр pass, который может принимать значения от 1 до 4-ех. При значении 1 персептроны не используются, настраивается только базовая торговая система. При значении pass=1 необходимо оптимизировать параметры: tp1, sl1, CCIPeriod, CCIPrice. Затем при pass=2 настроить персептрон продажи, при этом оптимизируются параметры: x12, x22, x32, x42, tp2, sl2, p2. Затем, при pass=3 настроить персептрон покупки, при этом оптимизируются параметры: x13, x23, x33, x43, tp3, sl3, p3. В последнюю очередь, при значении pass=4, настраивается общий персептрон, при этом оптимизируются параметры: x14, x24, x34, x44, p4. В работе эксперт используется при pass=4.
На изображении показаны результаты работы эксперта в тестере, на рис. 1 - результаты оптимизации, на рис. 2 - результаты форвард теста.
Рис. 1. Результаты оптимизации.
Рис. 2. Результаты форвард теста.
Параметры
- tp1 - Тейкпрофит при открытии позиции по базовому торговому сигналу.
- sl1 - Стоплосс при открытии позиции по базовому торговому сигналу.
- CCIPeriod - Период CCI.
- CCIPrice - Цена CCI.
- x12, x22, x32, x42 - Веса персептрона продажи.
- tp2 - Тейкпрофит при открытии позиции по сигналу персептрона продажи.
- sl2 - Стоплосс при открытии позиции по сигналу персептрона продажи.
- p2 - Период охвата персептроном продажи исторических данных.
- x13, x23, x33, x43 - Веса персептрона покупки.
- tp3 - Тейкпрофит при открытии позиции по сигналу персептрона покупки.
- sl3 - Стоплосс при открытии позиции по сигналу персептрона покупки.
- p3 - Период охвата персептроном покупки исторических данных.
- x14, x24, x34, x44 - Веса общего персептрона.
- p4 - Период охвата общим персептроном исторических данных.
- pass - Режим работы эксперта: 1 - базовая система, 1 - персептрон продажи, 2 - персептрон покупки, 4 - все персептроны, рабочий режим.
- lots - объем позиции.
- Shift - Бар начиная с которого используются ценовые данные: 0 - формирующийся бар, 1 - первый сформированный бар.
Классический экспоненциальный мувинг с возможностью использования в качестве периода усреднения вещественных чисел.iAlligator_HTF
Аллигатор Билла Вильямса, построенный в виде зигзагов. Индикатор можно вычислять и располагать на зафиксированном таймфрейме.
Эксперт на основе свечного анализа, анализируется только четрые последних бараParabolic_HTF
Индикатор Parabolic SAR, с возможностью выбирать таймфрейм, на котором он будет вычисляться.