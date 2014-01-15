Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Combo_Right - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1944
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
The Expert Advisor is rewritten from MQL4, the author is Reshetov, link to the source https://www.mql5.com/en/code/7917.
Como ele funciona
Há um sistema de negociação básico. Este Expert Advisor usa o indicador CCI, se o valor de CCI é maior do que zero, indicando uma compra, caso ele seja inferior, indica uma venda.
O sistema básico pode estar errado. Para corrigir esses erros, são usados os perceptrons lineares que, por vezes, assumem o controle e ignoram os sinais básicos de negociação.
O sistema tem três perceptrons, sendo um para venda, um para compra e o outro é o total.
O valor de saída do perceptron pode ser maior ou menor do que zero. Se ambos o os valores de saída do perceptron total e do primeiro perceptron são negativos, uma venda será aberta. Se ambos o os valores de saída do perceptron total e do segundo perceptron são positivos, uma compra será aberta. Em outros casos, são utilizados os sinais básicos do sistema.
O autor do Expert Advisor recomenda o seguinte procedimento de sua configuração. O parâmetro pass pode assumir valores de 1 a 4. Quando igual a 1, os perceptrons não são usados, apenas o sistema de comércio básico é definido. Quando pass = 1, os parâmetros tp1, sl1, CCIPeriod, CCIPrice devem ser otimizados. Quando pass = 2, configure um perceptron de venda quando os parâmetros x12, x22, x32, x42, tp2, sl2, p2 são otimizados. Quando pass = 3, defina um perceptron de compra quando os parâmetros x13, x23, x33, x43, TP3, SL3, P3 são otimizados. Por fim, quando pass = 4, o perceptron total é definido quando os parâmetros x14, x24, x34, x44, P4 são otimizados. O Expert Advisor usa pass = 4.
A imagem mostra os resultados do trabalho do Expert Advisor no Strategy Tester. 1 são os resultados da otimização na imagem. 2 são os resultados do teste para frente do Expert Advisor.
Fig. 1. Os resultados da otimização.
Fig. 2. Os resultados do teste para a frente.
Parâmetros
- tp1 - Take Profit quando a posição é aberta pelo sinal de negociação básico.
- sl1 - Stop Loss quando a posição é aberta pelo sinal de negociação básico.
- CCIPeriod - Período de CCI.
- CCIPrice - Preço do CCI.
- x12, x22, x32, x42 - Peso de um perceptron de venda.
- tp2 - Take Profit quando a posição é aberta por um sinal do perceptron de venda.
- sl2 - Stop Loss quando a posição é aberta por um sinal do perceptron de venda.
- p2 - O período de cobertura dos dados históricos pelo perceptron de venda.
- x13, x23, x33, x43 - Peso de um perceptron de venda.
- TP3 - Take Profit quando a posição é aberta por um sinal do perceptron de compra.
- sl1 - Stop Loss quando a posição é aberta por um sinal do perceptron de compra.
- p2 - O período de cobertura dos dados históricos por um perceptron de compra.
- x14, x24, x34, x44 - Peso do perceptron total.
- p2 - O período de cobertura dos dados históricos pelo perceptron total.
- pass é o modo de operação do Expert Advisor: 1 é um sistema básico, 1 é um perceptron de venda, 2 é um perceptron de compra, 4 são todos os perceptrons.
- lots - Volume da posição.
- Shift - Barra do qual os dados de preços são utilizados: 0 - barra em formação, 1 - primeira barra formada.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1135
Indicador alternativo que define tendências com base no rompimento das barras e da distância de extremums.Média sobre a Compra e Venda simultaneamente
O Expert Advisor opera sobre o princípio da média móvel. Simultaneamente em ambas as direcções. O volume de compra e venda é calculado separadamente.
O indicador permite modificar a cor dos candles.EMA
Média móvel exponencial clássica com a capacidade de usar números reais como período médio.