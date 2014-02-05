加入我们粉丝页
该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 Reshetov, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/7917。
它如何工作
这是一个基本交易系统。该 EA 使用 CCI 指标, 如果 CCI 值高于零, 则买, 若低于, 则卖。
不过基本系统也许是错的。为了校正这些错误使用了线性感知, 在某些时候增加控制并忽视基本交易信号。
该系统有三种感知, 一个用于卖, 一个是买, 第三个是总和。
感知器退出值可以高于或低于零。如果总和感知与第一感知的退出值均为负, 开空头仓。如果总和感知与第一感知的退出值均为正, 开多头仓。在其它情况下使用基本系统信号。
EA 的作者建议以下设置流程。此处的 pass 参数可以从 1 到 4 取值。当 pass= 1, 不使用感知, 仅设置基本交易系统。当 pass=1, tp1, sl1, CCIPeriod, CCIPrice 参数应当优化。之后, 当 pass=2, 当 x12, x22, x32, x42, tp2, sl2, p2 参数优化过, 配置卖感知。之后, 当 pass=3, 如果 x13, x23, x33, x43, tp3, sl3, p3 参数优化过, 配置买感知。最后当 pass=4, 设置总和感知并对 x14, x24, x34, x44, p4 参数优化。该 EA 使用 pass=4。
下图示意 EA 在测试员中的工作结果。图 1 是优化结果。图 2 是正常测试结果。
图例. 1. 优化结果。
图例. 2. 正常测试结果。
参数
- tp1 - 以基本交易信号开仓的止盈。
- sl1 - 以基本交易信号开仓的止损。
- CCIPeriod - CCI 周期。
- CCIPrice - CCI 适用价格。
- x12, x22, x32, x42 - 卖感知的权重。
- tp2 - 以卖感知信号开仓的止盈。
- sl2 - 以卖感知信号开仓的止损。
- p2 - 卖感知的历史数据覆盖周期。
- x13, x23, x33, x43 - 卖感知的权重。
- tp3 - 以买感知信号开仓的止盈。
- sl1 - 以买感知信号开仓的止损。
- p2 - 买感知的历史数据覆盖周期。
- x14, x24, x34, x44 - 总和感知的权重。
- p2 - 总和感知的历史数据覆盖周期。
- pass 是 EA 的模式: 0 是基本系统, 1 是卖感知, 2 是买感知, 4 是全感知, 手动模式。
- lots - 仓位交易量。
- Shift - 使用的价格柱线位移: 0 - 正在形成的柱线, 1 - 第一根已形成柱线。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1135
