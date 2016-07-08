私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Combo_Right - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 933
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はReshetovでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7917です。
動作法
これは基本的な取引システムです。このエキスパートアドバイザーはCCI指標を使います。CCIの値が正の場合は買いで負の場合は売りです。
基本的なシステムが間違っている可能性があります。これらのエラーを修正するには線形パーセプトロンが使用され、時には基本的な売買シグナルを無視します。
システムは、売買と合計のための3つのパーセプトロを持っています。
パーセプトロン終了値は正負のどちらでもよいです。総パーセプトロンと最初のパーセプトロン終了値の両方が負の場合は売ります。 総パーセプトロンと2番目のパーセプトロン終了値の両方が正の場合は買います。他の場合には、基本的なシステムのシグナルが使用されます。
エキスパートアドバイザーの著者は、設定値として次の手順を勧めます。1~4の値を取ることができるパスパラメータが存在します。1の場合はパーセプトロンが使用されずに基本的な取引システムのみが設定されます。pass=1の場合はtp1、sl1、CCIPeriod、CCIPriceパラメータは最適化されるべきです。pass=2の場合はX12、X22、X32、X42、TP2、SL2、p2のパラメータが最適化されたときに売りパーセプトロンを設定します。pass=3の場合はX13、X23、X33、X43、TP3、SL3、p3のパラメータが最適化されたときに買いパーセプトロンを設定します。最後に、pass=4の場合は全パーセプトロンが設定され、X14、X24、X34、X44、P4パラメータが最適化されます.。エキスパートアドバイザーはpass=4を使います。
画像は、テスタにおけるエキスパートアドバイザーの動作の結果を示しています。1は画像の最適化の結果です。2はフォワードテスト結果です。
図1。最適化結果
図2。フォワードテスト結果
パラメータ
- tp1 - ポジションが基本的な取引シグナルによって開いたときの決済指値
- sl1 - ポジションが基本的な取引シグナルによって開いたとき決済逆指値
- CCIPeriod - CCIの期間
- CCIPrice - CCIの価格
- x12, x22, x32, x42 - 売りパーセプトロンの重み
- tp2 - ポジションが売りパーセプトロンよって開いたときの決済指値
- sl2 - ポジションが売りパーセプトロンよって開いたときの決済逆指値
- p2 - 売りパーセプトロンによった履歴データのカバレッジの期間
- x13, x23, x33, x43 - 売りパーセプトロンの重み
- tp3 - ポジションが買いパーセプトロンよって開いたときの決済指値
- sl1 - ポジションが売りパーセプトロンよって開いたときの決済逆指値
- p2 - 買いパーセプトロンによった履歴データのカバレッジの期間
- x14, x24, x34, x44 - 合計パーセプトロンの重み
- p2 - 合計パーセプトロンによった履歴データのカバレッジの期間
- パスはエキスパートアドバイザーのモードです。1は売りパーセプトロン、2は買いパーセプトロン、4はすべてのパーセプトロンの作動モードです。
- lots - ポジション数量
- Shift - 価格データが使用されるバーで0 は 形成中のバーで1 は 最初に形成されたバーです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1135
バーの極値に基づいて、フラットチャネルの境界を定義します。Close Flat Channel
これはバーのクロージングに基づいてフラットチャネルの境界を定義します。