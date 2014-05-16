Смотри, как бесплатно скачать роботов
MaByMaSignal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3281
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
excelf
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений скользящих средних, полученных двумя последовательными усреднениями.
Рис.1. Индикатор MaByMaSignal
ImportantInformation
Индикатор выводит на экран важную полезную информацию: 1. Время: текущее, локальное, gmt; 2. По счету: Тип счета, значение плеча, значение текущего баланса, значение текущего эквивти; 3. По символу: Спред, свопы, стоимость тика, разрешенные на счете максимальный и минимальный лот.ATR_Normalize_HTF
Индикатор ATR_Normalize с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
MaByMa_HTF
Индикатор MaByMa с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_MaByMa
Эксперт Exp_MaByMa построен на основе сигналов трендового индикатора MaByMa.