CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MaByMaSignal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3281
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

excelf

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений скользящих средних, полученных двумя последовательными усреднениями.

Рис.1. Индикатор MaByMaSignal

Рис.1. Индикатор MaByMaSignal

ImportantInformation ImportantInformation

Индикатор выводит на экран важную полезную информацию: 1. Время: текущее, локальное, gmt; 2. По счету: Тип счета, значение плеча, значение текущего баланса, значение текущего эквивти; 3. По символу: Спред, свопы, стоимость тика, разрешенные на счете максимальный и минимальный лот.

ATR_Normalize_HTF ATR_Normalize_HTF

Индикатор ATR_Normalize с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MaByMa_HTF MaByMa_HTF

Индикатор MaByMa с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_MaByMa Exp_MaByMa

Эксперт Exp_MaByMa построен на основе сигналов трендового индикатора MaByMa.