Indikatoren

MaByMaSignal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
783
Rating:
(34)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
MaByMaSignal.mq5 (10.39 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Echter Autor:

excelf

Ein Signalindikator der den Algorithmus der Kreuzung zweiter gleitender Durchschnitte von zwei aufeinanderfolgenden Durchschnitten verwendet.

Abbildung 1. Der MaByMaSignal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11346

