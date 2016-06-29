und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MaByMaSignal - Indikator für den MetaTrader 5
- 783
Echter Autor:
excelf
Ein Signalindikator der den Algorithmus der Kreuzung zweiter gleitender Durchschnitte von zwei aufeinanderfolgenden Durchschnitten verwendet.
Abbildung 1. Der MaByMaSignal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11346
