Der MaByMa Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Exp_MaByMa EA basiert auf den Signalen des MaByMa Trend Indikators.

Der Indikator berechnet % des Wachstums oder Falles Richtung SCHLUSSKURS. Es ist durch Einsatz von Objekt-orientierter Programmierung geschrieben und kann problemlos in jeden Expert Advisor oder anderen Indikator integriert werden.

Schließen aller Positionen mit einem Klick oder Schließen aller Positionen nach Erhalt eines als Prozentsatz der Einlage angegebenen Profits.