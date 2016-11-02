コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MaByMaSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
857
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
MaByMaSignal.mq5 (10.39 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

excelf

2つの連続した平均値から得られた2本の移動平均線の交差のアルゴリズムを使用したセマフォシグナル指標

図1　MaByMaSignal指標

図1　MaByMaSignal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11346

Exp_MaByMa Exp_MaByMa

Exp_MaByMa EA はMaByMaトレンド指標のシグナルに基づいています。

MaByMa_HTF MaByMa_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つMaByMa指標

YURAZ_CLOSEPRC_V3_1 YURAZ_CLOSEPRC_V3_1

ワンクリックでのすべてのポジションの決済、または預金の割合として定められた利益を得た後のすべてのポジションの決済

YURAZ_MCCH計算指標 YURAZ_MCCH計算指標

この指標は終値に向けた上昇/下降の%を計算します。オブジェクト指向プログラミングが使われており、任意のエキスパートアドバイザーや他の指標への統合は簡易です。