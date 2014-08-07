Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ATR_Normalize - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Langouste
Rango verdadero normalizado de Larry Williams Fórmula para los cálculos:
ATR_Normalize=100 * MovingAvg (Close - Low, fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)
Esto indica que puede determinar con claridad y firmeza, cuándo el precio alcanza picos y tiene caídas.
Cuando el indicador se encuentra en una zona alta, entonces normalmente anticipa que el precio del instrumento va a bajar, y cuando se encuentre en una zona baja -hace referencia a que el precio va a subir.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 13.01.2013.
Figura 1. Indicador ATR_Normalize
