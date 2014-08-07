CodeBaseSecciones
Indicadores

ATR_Normalize - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Langouste

Rango verdadero normalizado de Larry Williams Fórmula para los cálculos:

ATR_Normalize=100 * MovingAvg (Close - Low, fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)

Esto indica que puede determinar con claridad y firmeza, cuándo el precio alcanza picos y tiene caídas.

Cuando el indicador se encuentra en una zona alta, entonces normalmente anticipa que el precio del instrumento va a bajar, y cuando se encuentre en una zona baja -hace referencia a que el precio va a subir.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 13.01.2013.

Figura 1. Indicador ATR_Normalize

Figura 1. Indicador ATR_Normalize

Range_Rider_HTF Range_Rider_HTF

Indicador Range_Rider con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Range Rider Range Rider

Indicador de la relación de los rangos verdaderos de Larry Williams.

ATR_Normalize_HTF ATR_Normalize_HTF

Indicador ATR_Normalize con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ImportantInformation ImportantInformation

El indicador muestra en la pantalla información importante y de utilidad: 1. Hora: actual, local, gmt; 2. Sobre la cuenta: Tipo de cuenta, valor del apalancamiento, valor del saldo actual, valor de la equidad actual; 3. Sobre el símbolo: Spread, swaps, coste del tick, lotes mínimos y máximos ampliados en la cuenta.