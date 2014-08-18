真实作者:

Langouste

一款归一化的 Larry Williams ATR。计算公式:

ATR_Normalize=100 * 移动平均 (收盘价 - 最低价, 快速周期) / (移动平均 (真实范围, 慢速周期)

它可以清晰、明确的指明价格何时到达峰值，以及跌倒谷底。

当指标在高位区, 它通常预示着该证券价格会下跌，而当它在低位区 - 是说价格会上涨。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此原版指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 代码基地 13.01.2013。

图例 1. 该 ATR_Normalize 指标