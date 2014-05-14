CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ATR_Normalize - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3262
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Langouste

Нормализованный истинный диапазон от Ларри Уильямса. Формула для вычисления:

ATR_Normalize=100 * MovingAvg (Close - Low, fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)

Когда индикатор находится в высокой зоне, то обычно предвещает, что  цена инструмента будет снижаться, и когда он находится в низкой зоне - говорит о том, что цены будут расти.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 13.01.2013.

Рис.1. Индикатор ATR_Normalize

Рис.1. Индикатор ATR_Normalize

CHOWithFlat_HTF CHOWithFlat_HTF

Индикатор CHOWithFlat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MFIWithFlat_HTF MFIWithFlat_HTF

Индикатор MFIWithFlat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Range Rider Range Rider

Индикатор отношения двух истинных диапазонов от Ларри Уильямса.

MaByMa MaByMa

Цветное облако с использованием двух последовательных усреднений ценового ряда.