ATR_Normalize - индикатор для MetaTrader 5
- 3262
Реальный автор:
Langouste
Нормализованный истинный диапазон от Ларри Уильямса. Формула для вычисления:
ATR_Normalize=100 * MovingAvg (Close - Low, fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)
Когда индикатор находится в высокой зоне, то обычно предвещает, что цена инструмента будет снижаться, и когда он находится в низкой зоне - говорит о том, что цены будут расти.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 13.01.2013.
Рис.1. Индикатор ATR_Normalize
