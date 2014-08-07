CodeBaseSecciones
Range Rider - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
989
(37)
Autor real:

Langouste

Indicador de la relación de los rangos verdaderos de Larry Williams Fórmula para los cálculos:

Range Rider=100 * MovingAvg (True Range , fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)

El indicador permite ver cuándo se ha acortado el diapasón de cambio de precio que aumenta la probabilidad de la ampliación precedente de los diapasones diurnos.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 13.01.2013.

Figura 1. Indicador Range Rider

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11334

