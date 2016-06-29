CodeBaseKategorien
ATR_Normalize - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
873
(32)
ATR_Normalize.mq5 (8.36 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Echter Autor:

Langouste

Ein normalisierter True Range von Larry Williams. Die Formel für die Berechnung:

ATR_Normalize=100 * MovingAvg (Close - Low, fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)

Dies ist ein Indikator dafür, dass es klar und deutlich definiert werden kann, wann die Preise Gipfel erreichen und auf Tiefs fallen.

Wenn der Indikator in der Hochzone ist, weist das für gewöhnlich darauf hin, dass das Wertpapier fallen wird, und wenn es in der unteren Zone ist, sagt das, dass der Preis steigen wird.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 13.01.2013 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der ATR_Normalize Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11336

