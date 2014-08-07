CodeBaseSeções
ATR_Normalize - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Langouste

O indicador true range (variação real) normalizado por Larry Williams. Fórmula para o cálculo:

ATR_Normalize=100 * MovingAvg (Close - Low, fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)

Esta é uma indicação de que ele pode ter definições firmes e claras de quando o preço atinge picos e fundos.

Quando o indicador está na zona superior, ele geralmente prenuncia que o preço do ativo irá cair, e quando ele está na área inferior - diz que os preços irão subir.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 13/01/2013.

Figura 1. O indicador ATR_Normalize

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11336

