Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ATR_Normalize - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2060
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Langouste
O indicador true range (variação real) normalizado por Larry Williams. Fórmula para o cálculo:
ATR_Normalize=100 * MovingAvg (Close - Low, fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)
Esta é uma indicação de que ele pode ter definições firmes e claras de quando o preço atinge picos e fundos.
Quando o indicador está na zona superior, ele geralmente prenuncia que o preço do ativo irá cair, e quando ele está na área inferior - diz que os preços irão subir.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 13/01/2013.
Figura 1. O indicador ATR_Normalize
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11336
O Indicador Volume de tick do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado na forma de um histograma colorido.Mapas de calor, gradientes e escalas de cor na linguagem MQL5
O objetivo do código é demonstrar como é fácil criar escalas de cor, gradientes de cor e mapas de calor (heatmaps) com a linguagem MQL5.
O indicador ATR_Normalize com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.InformaçãoImportante
O indicador mostra as informações sobre o tempo e as propriedades da conta.