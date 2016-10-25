無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ATR_Normalize - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Langouste
ラリーウィリアムズの正規化されたトゥルーレンジ計算式：
ATR_Normalize=100 * MovingAvg (Close - Low, fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)
これは、価格が天井に達し底に落下したとき、それがしっかりと明確に定義され得ることを示します。
通常、高い領域にある指標は証券価格の下落、低い領域にある指標は価格の上昇を予告します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2013年1月13日に発表されました。
図1 ATR_Normalize指標
Range_Rider_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRange_Rider指標Range Rider
ラリーウィリアムズのトゥルーレンジの間の関係を示す指標
ATR_Normalize_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つATR_Normalize指標重要な情報
この指標は、時間と口座のプロパティに関する情報を表示します。