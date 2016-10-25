コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ATR_Normalize - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Langouste

ラリーウィリアムズの正規化されたトゥルーレンジ計算式：

ATR_Normalize=100 * MovingAvg (Close - Low, fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)

これは、価格が天井に達し底に落下したとき、それがしっかりと明確に定義され得ることを示します。

通常、高い領域にある指標は証券価格の下落、低い領域にある指標は価格の上昇を予告します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2013年1月13日に発表されました。

図1　ATR_Normalize指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11336

