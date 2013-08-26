Описание:



В индикаторе воплощена идея добавлять к цене открытия бара среднее минимальное колебание от цены открытия за некоторое количество дней или недель и

стандартное отклонение от этого среднего колебания, помноженного на некоторый коэффициент для определения вероятного уровня сопротивления. Для уровня поддержки зеркально.

Минимальное колебание относительно цены открытия дня или недели это меньшее из расстояний High - Open и Open - Low.

Уровень сопротивления по индикатору равен:

R = Open + AV + k_std * Std;

Где AV это среднее минимальное колебание от цены открытия за несколько дней.

Std - стандартное отклонение этого минимального колебания.

k_std - коэффициент множитель. ( присутствует в настройках индикатора ).

Для уровня поддержки :

S = Open - AV - k_std * Std

В отличии от методики нахождения уровней сопротивления и поддержки с применением GSV (книга "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"

Ларри Уильямса, глава: " Величина наибольшего колебания") в расчетах используются все минимальные колебания за 9 и 14 дневных или недельных баров, без разделения разнонаправленных баров.

Расчет для величины среднего колебания и его стандартного отклонения ведется раздельно для периодов в 9 и 14 баров и в конце расчета выбирается наибольшее значение суммы среднего колебания и стандартного отклонения, помноженного на коэффициент. Этот коэффициент можно изменять в окне настроек индикатора (по умолчанию он равен единице, что означает добавление одного стандартного отклонения к среднему минимальному колебанию в качестве фильтра).

У варианта SRm можно задавать любой период, а также встроен фильтр выходных баров, то есть бары выходных дней объединяются с барами понедельников.

Приношу тысячу извинений тем кто скачал индикатор SRm. У этого индикатора был неправильный алгоритм фильтра выходных баров. Сейчас исправил и отдам на проверку .

В исправленой версии SRm, теперь уровни S и R для понедельника расчитываются относительно цены открытия выходного бара. Если минимум понедельника ниже минимума выходного бара, то

в расчете будет использоваться минимум понедельника и наоборот. Аналогично для максимумов понедельника и выходного бара. Еще добавил коэффициент

множитель k для среднего минимального колебания AV.

Теперь расчет величин S и R ведутся по таким формулам:

Для уровня сопротивления:

S = Open + k * AV + k_std * Std;

Для уровня поддержки;

R = Open - k * AV - k_std * Std;

На рисунках приведены недельный и пятнадцатиминутный графики пшеницы.