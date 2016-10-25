無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Range Rider - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
Langouste
ラリーウィリアムズのトゥルーレンジの間の関係を示す指標計算式：
Range Rider=100 * MovingAvg (True Range , fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)
この指標によって、ユーザは、レンジ内での価格変動の減少期間を確認することができ、日中のレンジの将来的な拡大の可能性が増大します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2013年1月13日に発表されました。
図1 Range Rider指標
MFIWithFlat_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つMFIWithFlat指標RSIWithFlat_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRSIWithFlat指標
Range_Rider_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRange_Rider指標ATR_Normalize
ラリーウィリアムズの正規化されたトゥルーレンジ