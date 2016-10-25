実際の著者：

Langouste

ラリーウィリアムズのトゥルーレンジの間の関係を示す指標計算式：

Range Rider=100 * MovingAvg (True Range , fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)



この指標によって、ユーザは、レンジ内での価格変動の減少期間を確認することができ、日中のレンジの将来的な拡大の可能性が増大します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2013年1月13日に発表されました。

図1 Range Rider指標