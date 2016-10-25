コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Range Rider - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
906
評価:
(37)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
Range_Rider.mq5 (7.13 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Langouste

ラリーウィリアムズのトゥルーレンジの間の関係を示す指標計算式：

Range Rider=100 * MovingAvg (True Range , fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)

この指標によって、ユーザは、レンジ内での価格変動の減少期間を確認することができ、日中のレンジの将来的な拡大の可能性が増大します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2013年1月13日に発表されました。

図1　Range Rider指標

図1　Range Rider指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11334

MFIWithFlat_HTF MFIWithFlat_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つMFIWithFlat指標

RSIWithFlat_HTF RSIWithFlat_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRSIWithFlat指標

Range_Rider_HTF Range_Rider_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRange_Rider指標

ATR_Normalize ATR_Normalize

ラリーウィリアムズの正規化されたトゥルーレンジ