Реальный автор:

Langouste

Индикатор отношения двух истинных диапазонов от Ларри Уильямса. Формула для вычисления:

Range Rider=100 * MovingAvg (True Range , fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)

Индикатор позволяет видеть, когда было сокращение в диапазоне изменения цены, которое увеличивает вероятность предстоящего расширения дневных диапазонов.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 13.01.2013.

Рис.1. Индикатор Range Rider