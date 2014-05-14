Ставь лайки и следи за новостями
Range Rider - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Langouste
Индикатор отношения двух истинных диапазонов от Ларри Уильямса. Формула для вычисления:
Range Rider=100 * MovingAvg (True Range , fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)
Индикатор позволяет видеть, когда было сокращение в диапазоне изменения цены, которое увеличивает вероятность предстоящего расширения дневных диапазонов.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 13.01.2013.
Рис.1. Индикатор Range Rider
Нормализованный истинный диапазон от Ларри Уильямса.CHOWithFlat_HTF
Индикатор CHOWithFlat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Цветное облако с использованием двух последовательных усреднений ценового ряда.Range_Rider_HTF
Индикатор Range_Rider с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.