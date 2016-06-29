CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Range Rider - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
905
Rating:
(37)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Range_Rider.mq5 (7.13 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

Langouste

Indikator der Beziehungen zwischen den zwei True Ranges von Larry Williams. Die Formel für die Berechnung:

Range Rider=100 * MovingAvg (True Range , fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)

Der Indikator ermöglicht dem Anwender den Zeitraum der Reduktion der Range der Preisänderungen zu sehen, welche die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Ausweitung der täglichen Ranges vergrößert.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 13.01.2013 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der Range Rider Indikator

Abbildung 1. Der Range Rider Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11334

MFIWithFlat_HTF MFIWithFlat_HTF

Der MFIWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RSIWithFlat_HTF RSIWithFlat_HTF

Der RSIWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Range_Rider_HTF Range_Rider_HTF

Der Range_Rider Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ATR_Normalize ATR_Normalize

Ein normalisierter True Range von Larry Williams.