Range Rider - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Langouste
Indikator der Beziehungen zwischen den zwei True Ranges von Larry Williams. Die Formel für die Berechnung:
Range Rider=100 * MovingAvg (True Range , fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)
Der Indikator ermöglicht dem Anwender den Zeitraum der Reduktion der Range der Preisänderungen zu sehen, welche die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Ausweitung der täglichen Ranges vergrößert.
Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 13.01.2013 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der Range Rider Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11334
