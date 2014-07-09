Autor real:

Langouste

O indicador das relações entre dois True Ranges por Larry Williams. Fórmula para o cálculo:

Range Rider=100 * MovingAvg (True Range , fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)



O indicador permite ao usuário ver o período de redução na faixa de variação de preços, o que aumenta a probabilidade de um futuro alargamento das faixas diárias.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 13/01/2013.

Figura 1. O indicador Range Rider