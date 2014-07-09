Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Range Rider - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2131
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Langouste
O indicador das relações entre dois True Ranges por Larry Williams. Fórmula para o cálculo:
Range Rider=100 * MovingAvg (True Range , fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)
O indicador permite ao usuário ver o período de redução na faixa de variação de preços, o que aumenta a probabilidade de um futuro alargamento das faixas diárias.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 13/01/2013.
Figura 1. O indicador Range Rider
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11334
O indicador MFIWithFlat com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.RSIWithFlat_HTF
O indicador RSIWithFlat com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.
O indicador Range_Rider com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.Mapas de calor, gradientes e escalas de cor na linguagem MQL5
O objetivo do código é demonstrar como é fácil criar escalas de cor, gradientes de cor e mapas de calor (heatmaps) com a linguagem MQL5.