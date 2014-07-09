CodeBaseSeções
Indicadores

Range Rider - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2131
Avaliação:
(37)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Range_Rider.mq5 (7.13 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Langouste

O indicador das relações entre dois True Ranges por Larry Williams. Fórmula para o cálculo:

Range Rider=100 * MovingAvg (True Range , fast period) / (MovingAvg (True Range , slow period)

O indicador permite ao usuário ver o período de redução na faixa de variação de preços, o que aumenta a probabilidade de um futuro alargamento das faixas diárias.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O indicador foi desenvolvido inicialmente na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 13/01/2013.

Figura 1. O indicador Range Rider

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11334

MFIWithFlat_HTF MFIWithFlat_HTF

O indicador MFIWithFlat com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.

RSIWithFlat_HTF RSIWithFlat_HTF

O indicador RSIWithFlat com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.

Range_Rider_HTF Range_Rider_HTF

O indicador Range_Rider com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.

Mapas de calor, gradientes e escalas de cor na linguagem MQL5 Mapas de calor, gradientes e escalas de cor na linguagem MQL5

O objetivo do código é demonstrar como é fácil criar escalas de cor, gradientes de cor e mapas de calor (heatmaps) com a linguagem MQL5.