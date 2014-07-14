代码库部分
指标

范围骑士 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2143
等级:
(37)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
Range_Rider.mq5 (7.13 KB) 预览
真实作者:

Langouste

此指标是两条 Larry Williams 的真实范围之间的关系。计算公式:

范围骑士=100 * 均线 (真实范围 , 快速周期) / (均线 (真实范围 , 慢速周期)

该指标可以让用户看到价格变化范围内的降低周期, 其可能在未来的日线范围内扩大。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此原版指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 代码基地 13.01.2013。

图例 1. 该范围骑士指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11334

