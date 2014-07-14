请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Langouste
此指标是两条 Larry Williams 的真实范围之间的关系。计算公式:
范围骑士=100 * 均线 (真实范围 , 快速周期) / (均线 (真实范围 , 慢速周期)
该指标可以让用户看到价格变化范围内的降低周期, 其可能在未来的日线范围内扩大。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此原版指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 代码基地 13.01.2013。
图例 1. 该范围骑士指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11334
MFIWithFlat_HTF
此 MFIWithFlat 指标在输入参数中有时间帧选项。RSIWithFlat_HTF
此 RSIWithFlat 指标在输入参数中有时间帧选项。
Range_Rider_HTF
此 Range_Rider 指标在输入参数中有时间帧选项。ATR_Normalize
一款归一化的 Larry Williams ATR.