CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MFIWithFlat_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
895
Ranking:
(34)
Publicado:
Actualizado:
MFIWithFlat.mq5 (9.35 KB) ver
MFIWithFlat_HTF.mq5 (12.49 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador MFIWithFlat con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador MFIWithFlat.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador MFIWithFlat_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11325

RSIWithFlat_HTF RSIWithFlat_HTF

Indicador RSIWithFlat con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

RVIWithFlat_HTF RVIWithFlat_HTF

Indicador RVIWithFlat con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Range Rider Range Rider

Indicador de la relación de los rangos verdaderos de Larry Williams.

Range_Rider_HTF Range_Rider_HTF

Indicador Range_Rider con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.