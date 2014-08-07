Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSIWithFlat_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1001
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador RSIWithFlat con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador RSIWithFlat.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador RSIWithFlat_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11324
