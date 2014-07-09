CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CHOWithFlat - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2279
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Produzido por bystep

Oscilador de Chaikin com a opção de detecção do estado de lateralização do mercado. Se o mercado esta lateralizado, a nuvem colorida do indicador encolhe, localizando-se na posição 0, e uma linha espessa cinzenta aparece.

O critério para detecção deste estado é com um Bollinger encolhido. O valor crítico de encolhimento dde Bollinger é definido pela metade da largura de sua banda e definido na entrada do indicador:

input uint flat=100; // valor de lateralização em pontos

Figura 1. O indicador CHOWithFlat

Figura 1. O indicador CHOWithFlat

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11321

SRm_Cloud SRm_Cloud

O indicador utiliza a idéia de encontrar possíveis níveis de suporte e resistência por um período definido nos parâmetros de entrada do indicador, semelhante ao uso do GSV.

SR_Cloud SR_Cloud

O indicador utiliza a idéia de encontrar possíveis níveis de suporte e resistência, semelhante ao uso do GSV.

CHOWithFlat_HTF CHOWithFlat_HTF

O indicador CHOWithFlat com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.

RVIWithFlat_HTF RVIWithFlat_HTF

O indicador RVIWithFlat com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.