無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CHOWithFlat - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 857
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Powered byStep
市場フラット状態検出オプションを持つチェイキンオシレータ。市場がフラットである場合には、色付きの指標雲が収縮して0の位置に配置され、太い灰色の線が表示されます。
この状態を決定するための基準は、ボリンジャーの締め付けです。ボリンジャーの締め付けの臨界値は、そのバンド幅の半分に捕捉され、指標入力パラメータによって定義されます。
input uint flat=100; // ポイント数でのフラットの値
図1 CHOWithFlat指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11321
SRm_Cloud
この指標は、GSVの使用と同様、可能な抵抗/支持レベルを見つけるアイデアを採用しています。SR_Cloud
この指標は、GSVの使用と同様、可能な抵抗/支持レベルを見つけるアイデアを採用しています。
CHOWithFlat_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つCHOWithFlat 指標RVIWithFlat_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRVIWithFlat指標