インディケータ

CHOWithFlat - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Powered byStep

市場フラット状態検出オプションを持つチェイキンオシレータ。市場がフラットである場合には、色付きの指標雲が収縮して0の位置に配置され、太い灰色の線が表示されます。

この状態を決定するための基準は、ボリンジャーの締め付けです。ボリンジャーの締め付けの臨界値は、そのバンド幅の半分に捕捉され、指標入力パラメータによって定義されます。

input uint flat=100; // ポイント数でのフラットの値

図1　CHOWithFlat指標

