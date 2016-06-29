CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CHOWithFlat - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
722
Rating:
(35)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
CHO.mq5 (7.01 KB) ansehen
CHOWithFlat.mq5 (10.12 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

Powered byStep

Chaikin Oszillator mit der Option, Seitwärtsbewegungen zu erkennen. Wenn der Markt in einer Seitwärtsbewegung steckt, schrumpft die farbige Indikatorwolke und befindet sich an der 0-Position und es erscheint eine dicke graue Linie.

Das Krterium zur Bestimmung dieses Zustandes ist ein geschrumpftes Bollingerband. Der kritische Bollingerwert wird fixiert auf die Hälfte seiner Bandbreite und dem Indikator Eingabeparameter:

input uint flat=100; // Seitwärtsbewegung in Punkten

Abbildung 1. Der CHOWithFlat Indikator

Abbildung 1. Der CHOWithFlat Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11321

SRm_Cloud SRm_Cloud

Der Indikator verwendet die Idee, mögliche Unterstützungs- und Widerstandslevels, die in den Indikator Eingabeparametern definiert wurden, ähnlich wie bei GSV zu finden.

SR_Cloud SR_Cloud

Der Indikator verwendet die Idee, mögliche Unterstützungs- und Widerstandslevels ähnlich wie bei GSV zu finden.

CHOWithFlat_HTF CHOWithFlat_HTF

Der CHOWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RVIWithFlat_HTF RVIWithFlat_HTF

Der RVIWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.