und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CHOWithFlat - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 722
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
Powered byStep
Chaikin Oszillator mit der Option, Seitwärtsbewegungen zu erkennen. Wenn der Markt in einer Seitwärtsbewegung steckt, schrumpft die farbige Indikatorwolke und befindet sich an der 0-Position und es erscheint eine dicke graue Linie.
Das Krterium zur Bestimmung dieses Zustandes ist ein geschrumpftes Bollingerband. Der kritische Bollingerwert wird fixiert auf die Hälfte seiner Bandbreite und dem Indikator Eingabeparameter:
input uint flat=100; // Seitwärtsbewegung in Punkten
Abbildung 1. Der CHOWithFlat Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11321
Der Indikator verwendet die Idee, mögliche Unterstützungs- und Widerstandslevels, die in den Indikator Eingabeparametern definiert wurden, ähnlich wie bei GSV zu finden.SR_Cloud
Der Indikator verwendet die Idee, mögliche Unterstützungs- und Widerstandslevels ähnlich wie bei GSV zu finden.
Der CHOWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.RVIWithFlat_HTF
Der RVIWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.