Индикаторы

CHOWithFlat - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Powered byStep

Chaikin Oscillator с возможностью определения флэтовых состояний рынка. При наличии флэта цветное облако индикатора сжимается и располагается в значении 0, при этом появляется жирная серая линия. Критерием определения этого состояния служит сжавшийся Боллинджер. Критическая величина ужимания Боллинджера фиксируется половиной ширины его полосы и определяется входным параметром индикатора:

input uint flat=100; // величина флэта в пунктах

Рис.1. Индикатор CHOWithFlat

