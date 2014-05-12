Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CHOWithFlat - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3181
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Powered byStep
Chaikin Oscillator с возможностью определения флэтовых состояний рынка. При наличии флэта цветное облако индикатора сжимается и располагается в значении 0, при этом появляется жирная серая линия. Критерием определения этого состояния служит сжавшийся Боллинджер. Критическая величина ужимания Боллинджера фиксируется половиной ширины его полосы и определяется входным параметром индикатора:
input uint flat=100; // величина флэта в пунктах
Рис.1. Индикатор CHOWithFlat
В индикаторе реализована идея нахождения вероятных уровней сопротивления и поддержки за период, определяемый во входных параметрах индикатора, по аналогии с применением GSVSR_Cloud
В индикаторе реализована идея нахождения вероятных уровней сопротивления и поддержки по аналогии с применением GSV
Индикатор RVIWithFlat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RSIWithFlat_HTF
Индикатор RSIWithFlat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.