



En el indicador se ha plasmado la idea de añadir al precio de apertura de la barra la variación mínima media sobre el precio de apertura en un cierto número de días o semanas, así como la desviación estándar sobre esta variación media, multiplicada por un cierto coeficiente para determinar el nivel probable de resistencia. Para el nivel de apoyo todo es igual, pero al revés.

La variación mínima con respecto al precio de apertura del día o la semana es la menor de las distancias High - Open y Open - Low.

El nivel de resistencia según el indicador es igual a:

R = Open + AV + k_std * Std;

donde:

AV es la variación mínima media con respecto al precio de apertura en varios días;

Std es la desviación estándar sobre esta variación mínima;

k_std es el coeficiente por el que se multiplica. ( está presente en la configuración del indicador ).

Para el nivel de apoyo :

S = Open - AV - k_std * Std

A diferencia de la metodología a la hora de encontrar los niveles de resistencia y apoyo con el uso de GSV, (libro "Secretos para negociar a corto plazo" Larry Williams, capítulo: " La amplitud de la variación mayor") en los cálculos se utilizan todas las variaciones mínimas de las barras de 9 y 14 días o semanas, sin separar las barras dirigidas en direcciones diferentes.

El cálculo de la amplitud de la variación media y su desviación estándar se lleva a cabo de manera separada para los periodos de nueve y catorce barras, y al final del cálculo se elige el valor mayor de la suma de la variación media y la desviación estándar, multiplicado por el coeficiente. Este coeficiente se puede cambiar en la ventana de ajustes del indicador (por defecto es igual a uno, lo que se refiere a la presión de una desviación estándar sobre la variación mínima media en calidad de filtro).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 26.08.2013.

Figura 1. Indicador SR_Cloud